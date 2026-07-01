В Израиле вывели породы коз, способных давать молоко в условиях экстремальной жары

Глобальное потепление угрожает домашнему скоту, который тяжело переносит жару. Ученые из института Волкани и израильские фермеры нашли генетическое решение этой проблемы.

В условиях, когда экстремальные волны тепла все чаще накрывают многие страны, традиционное животноводство оказалось под угрозой. Многие породы крупного и мелкого рогатого скота просто не способны давать продукцию в условиях жесткого климата. Решение этой проблемы активно разрабатывают в Израиле на ферме Афаим в пустыне Арава – одном из самых жарких мест в стране. Здесь ведется целенаправленная селекционная работа по выведению коз, способных сохранять высокую продуктивность даже при экстремальных температурах.

Проект реализуется под руководством Эйтана Бар-Неса, основателя компании CANAAN совместно с учеными из Института Волкани. Эксперименты проводятся на базе двух высокопродуктивных европейских пород коз: французской альпийской и испанской мурсиа гранада. В суровым климате пустыни, животные ведут себя по-разному: часть из них гибнет или теряет продуктивность, но отдельные особи демонстрируют поразительную стойкость. Ученые годами собирают данные о каждом надое дважды в день и фиксируют родственные связи, запуская механизмы направленной и ускоренной селекции.

Главным инструментом исследователей стала уникальная база генетических данных, включающая более 200 образцов израильских пород коз и овец. Эти животные веками адаптировались к зною и нехватке воды. С помощью современных селекционных инструментов ученым удается быстро "включить" у европейских коз генетические механизмы терморегуляции, которые развились у местных пород. Это позволяет за несколько поколений "собрать" организм с высоким объемом молока и выносливостью к жаре.

Проект уже добился реальных результатов: ученым и фермерам удалось выявить конкретные устойчивые особи и ускорить их разведение. Эти животные стабильно дают высокие надои в экстремально жарком климате Аравы. К этой израильской методике сегодня проявляют большой интерес исследователи и аграрии со всего мира.

Эйтан Бар-Нес в интервью Ynet отмечает: "В мире, где температуры продолжают расти, адаптация животных к окружающей среде – это не роскошь, а необходимость. Задача состоит в том, чтобы гарантировать, что в будущем мы сможем продолжать производить продукты питания в количествах, которые потребуются растущему населению".