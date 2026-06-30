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Наука и Хайтек

Большой адронный коллайдер остановлен, его ждет длительная модернизация

Исследования
время публикации: 30 июня 2026 г., 19:39 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 19:48
Большой адронный коллайдер остановлен, его ждет длительная модернизация
AP Photo/Anja Niedringhaus

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) сообщила об остановке на четыре года Большого адронного коллайдера. За это время будет проведена модернизация, которая призвана значительно увеличить возможности исследователей.

Стоимость модернизации оценивается в 1,3 миллиарда евро. Коллайдер возобновит работу в 2030 году и будет использоваться еще около десяти лет, сообщает DW. Это позволит производить в десять раз больше столкновений частиц в секунду, что должно предоставить возможности для исследования темной материи.

Коллайдер, самый мощный в мире ускоритель частиц, был введен в эксплуатацию в 2008 году. Самым значительным достижением стало открытие бозона Хиггса 4 июля 2012 года – оно подтвердило постулат, выдвинутый британским физиком Питером Хиггсом еще в 1964 году. В 2013 году ученый был удостоен Нобелевской премии.

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