Употребление цельного молока может снизить риск детского ожирения

Новое исследование Университета Торонто показывает, что у детей, которые в раннем возрасте пьют цельное молоко, риск развития ожирения в среднем детстве может быть ниже, чем у тех, кто употребляет молоко с пониженным содержанием жира. Работа, опубликованная в American Journal of Clinical Nutrition, является одним из самых масштабных исследований, посвященных связи между потреблением молока и показателями ожирения у детей на протяжении нескольких лет.

Для исследования ученые использовали данные крупного когортного проекта CHILD – долгосрочного исследования, которое отслеживает здоровье детей от внутриутробного периода до подросткового возраста. Родители сообщали, какое молоко пьют их дети (цельное, 2%, 1% или обезжиренное). Анализ проводился, когда детям было пять и восемь лет, и включал такие показатели, как индекс массы тела, соотношение талии к росту, жировая масса, а также оценку наличия предожирения и ожирения. Более 90% детей употребляли молоко в возрасте до пяти лет. Из них около четверти пили цельное молоко, а примерно половина – менее одной чашки в день. Несмотря на умеренное потребление, у детей, которые в пять лет пили цельное молоко, был более низкий ИМТ и на 69% меньшая вероятность ожирения к восьми годам по сравнению с теми, кто употреблял обезжиренное молоко.

Также исследователи заметили общую тенденцию: чем выше жирность молока, тем лучше были показатели, связанные с уровнем жировых отложений у детей. Эти результаты ставят под сомнение прежние рекомендации органов здравоохранения. Например, в Канаде до 2019 года советовали переводить детей с цельного молока на более обезжиренные варианты после двух лет. Аналогичный подход ранее использовался и в рекомендациях США на 2020-2025 годы, однако сейчас в США уже допускают включение цельного молока в школьное питание в рамках обновлённых подходов к питанию детей.

По словам исследователей, переход на обезжиренное молоко обычно рассматривается как способ снизить потребление жиров, однако это может не учитывать более широкий контекст питания. Как отмечают авторы, удаление жира само по себе не делает обезжиренное молоко автоматически более полезным для ребенка. Ученые пока не изучали, почему цельное молоко может быть связано с более низким риском ожирения. Среди возможных объяснений они называют более высокую насыщаемость, которая может снижать общее потребление калорий, а также влияние на обмен веществ и энергетический баланс.