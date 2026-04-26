Согласно докладу ООН, работа ежегодно уносит жизни 840 тысяч человек

Согласно новому отчету Международной организации труда, входящей в систему ООН, ежегодно более 840 тысяч человек умирают из-за заболеваний, связанных с психосоциальными факторами на работе – такими как переработки, нестабильность занятости и харассмент.

В документе подчеркивается, что эти риски чаще всего приводят к сердечно-сосудистым болезням и психическим расстройствам, включая суицид. Представитель МОТ Манал Аззи отметила, что психосоциальные угрозы становятся одной из ключевых проблем современной системы охраны труда. По ее словам, улучшение рабочей среды важно не только для здоровья сотрудников, но и для повышения эффективности компаний и устойчивого экономического роста.

Авторы доклада отмечают, что работа играет важную роль в формировании личности, социальных связей и финансовой стабильности человека. Однако при неблагоприятных условиях она может серьезно вредить здоровью. По оценкам экспертов, ежегодно из-за этих факторов теряется около 45 миллионов лет здоровой жизни (DALY), а экономический ущерб достигает 1,37% мирового ВВП. В Европе зафиксировано более 112 тысяч смертей, почти 6 миллионов потерянных лет жизни и снижение ВВП на 1,43%.

Хотя основная доля смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, наибольшие потери здоровых лет связаны с психическими расстройствами. По данным Всемирная организация здравоохранения, депрессия и тревожные расстройства ежегодно приводят к утрате около 12 миллиардов рабочих дней. Среди наиболее распространенных проблем – депрессия, тревожность, синдром выгорания, нарушения сна и хроническая усталость. Эти состояния нередко усугубляются вредными привычками: курением, злоупотреблением алкоголем, перееданием и низкой физической активностью, что повышает риск ожирения, гипертонии и других хронических заболеваний.

Авторы подчеркивают, что нездоровое поведение и психосоциальный стресс усиливают друг друга, ухудшая общее состояние здоровья работников со временем. Ключевыми факторами риска названы длительный рабочий день, травля, высокий уровень стресса, несоответствие между усилиями и вознаграждением, нестабильность занятости, а также насилие и домогательства. Особенно выделяются переработки: по данным МОТ, около 35% работников по всему миру трудятся более 48 часов в неделю, что напрямую связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.