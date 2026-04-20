В Египте обнаружен древний храм с ритуальным бассейном

Египетские археологи обнаружили храмовый комплекс в Тель эль-Фарама – на месте древнего города Пелузий на севере Синайского полуострова.

Главной находкой стал круглый бассейн диаметром около 30 метров, соединенный в древности с одним из рукавов Нила. Вокруг него выявлена система дренажных каналов, а в центре – квадратное основание, предположительно служившее постаментом для статуи местного божества Пелузия.

Раскопки ведутся с 2019 года. Изначально найденное сооружение считали общественным зданием греко-римского периода, однако дальнейшие исследования показали, что оно имело религиозное назначение. По словам руководителя работ Хишама Хусейна, комплекс представлял собой "священное водное сооружение, использовавшееся в ритуалах".

По данным археологов, храм был построен во II веке до н. э. и использовался до VI века н. э., сочетая элементы египетской, греческой и римской архитектуры.

Пелузий, основанный около 800 года до н. э., был важным пограничным и торговым центром. Если подтвердится, что храм был посвящен богу Пелузию, это станет первым археологическим свидетельством его культа, ранее известного лишь по античным текстам.