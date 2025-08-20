Впервые за пределами Египта: в Иерусалиме найдена золотая монета царицы Береники

Редчайшая золотая монета с изображением египетской царицы Береники Второй была найдена в ходе археологических раскопок, проводившихся в районе парковки "Гивати", в расположенном у стен Старого города Иерусалима национальном парке "Град Давида".

Вес небольшой монеты – четверть драхмы, но она отчеканена из золота чистотой 99,3%. Находка датируется 246-212 годами до н.э. – периодом правления египетского царя Птолемея Третьего, мужа Береники. Науке известно 20 таких монет, но это первая, чей археологический контекст ясен.

На аверсе монеты отчеканен профиль эллинистической царицы. Береника изображена с бусами и покрытой платком головой. На реверсе – рог изобилия – символ плодородия и преуспевания. По его сторонам изображены звезды, а по окружности выполнена греческая надпись: "Царицы Береники".

"Я просеивала грунт, и вдруг увидела, что что-то блестит. Приподняла и поняла, что это золотая монета. Сначала я глазам своим не поверила, а потом стала бегать как одержимая по всей площади раскопок. Я копаю в граде Давида два года, но впервые нашла золото! Все время его находили другие, теперь пришла моя очередь", – рассказывает археолог Ривка Ленглер.

Археологи отмечают: это первая такая монета, найденная за пределами Египта – центра династии Птолемеев. Аннотация "царицы" встречается редко, как и изображение Береники отдельно от царственного супруга. Но все же, речь не идет об уникальном событии – на протяжении 300 лет правления династии "женские" монеты появлялись, самые известные из них чеканились Клеопатрой.

По словам ученых, особенность в том, что изображение и надпись появляются вместе на прижизненной монете. Это воспринимается как свидетельство самостоятельной власти Береники. Монеты были отчеканены в Александрии и, возможно, предназначались для солдат, участвовавших в третьей Сирийской войне.

"Тот факт, что столь редкая монета периода владычества Птолемеев была найдена в Иерусалиме, позволяет нам больше узнать о статусе города той эпохи. Ранее считалось, что после разрушения в 586 году Первого храма город находился в упадке. Но монета, как и другие находки середины Третьего века до н.э. свидетельствуют: Иерусалим начал приходить в себя еще в персидскую эпоху, и этот процесс усилился при Птолемеях. Город не был опустевшим и изолированным – он вновь становился центром власти, экономики и культуры", – говорят руководители раскопок Ифтах Шалев и Эфрат Боцер.