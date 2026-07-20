Привычка часто смотреть телевизор связана с уменьшением структур мозга. Новое исследование

Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что привычка часто смотреть телевизор в среднем возрасте может быть связана с изменениями в структуре мозга спустя десятилетия. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые проанализировали данные почти 1700 человек, средний возраст которых на момент начала исследования составлял 53 года. В конце 1980-х годов участников попросили оценить, как часто они смотрят телевизор в свободное время и сколько времени проводят сидя на работе. Более чем через 20 лет они прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга. Оказалось, что у людей, которые сообщили, что очень часто смотрят телевизор, чаще наблюдались изменения, связанные с повышенным риском когнитивных нарушений. У них был меньший объем областей мозга, отвечающих за память, а также лобных и затылочных долей. Кроме того, исследователи выявили больше очагов повреждения белого вещества – признака поражения мелких сосудов головного мозга, который связывают со старением, риском инсульта, снижением когнитивных функций и развитием деменции.

По словам авторов работы, дело может быть не только в том, что просмотр телевизора предполагает длительное сидение. Анализ показал, что другие сидячие занятия не сопровождались такими же изменениями. Это говорит о том, что важную роль играет не только количество времени, проведенного без движения, но и характер самой деятельности.

Исследователи учли влияние различных факторов, включая уровень физической активности, наличие диабета, индекс массы тела, курение и употребление алкоголя. Даже после этого связь между частым просмотром телевизора и особенностями строения мозга сохранялась. Интересно, что длительное сидение на работе не показало аналогичного эффекта. Напротив, у людей, которые много времени проводят сидя во время выполнения профессиональных обязанностей, в среднем наблюдались более крупные лобные и затылочные доли, а также меньше признаков повреждения белого вещества. Авторы предполагают, что многие виды офисной работы требуют умственной активности, которая может частично компенсировать негативные последствия малоподвижного образа жизни.

Исследование также показало, что выявленные изменения были более выражены у мужчин. После разделения данных по полу именно у мужчин связь между просмотром телевизора и структурными изменениями мозга оказалась наиболее заметной. При этом ученые отмечают, что исследование имеет ограничения. Информация о времени просмотра телевизора основывалась на ответах самих участников, а снимки мозга были сделаны только спустя много лет после начала наблюдений. Поэтому установить прямую причинно-следственную связь пока невозможно.