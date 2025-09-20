Запахи могут обмануть мозг и заставить его чувствовать сладкий вкус

Безсахарные напитки с ароматизаторами могут казаться сладкими – и теперь ученые объяснили причину. В исследовании Каролинского института в Швеции, опубликованном в Nature Communications, показано, что мозг способен воспринимать некоторые запахи как вкусы.

Когда человек ест или пьет, он ощущает не только вкус, но и общий "аромат", формирующийся благодаря взаимодействию вкусовых ощущений и обоняния. Аромат молекул пищи проникает в носовую полость через рот – этот процесс называется ретроназальным обонянием. Ученые из Каролинского института выяснили, что объединение сигналов происходит раньше, чем предполагалось ранее: уже в островковой доле, отвечающей за вкус, еще до того, как информация поступает в лобную кору, регулирующую эмоции и поведение.

В исследовании участвовали 25 здоровых добровольцев. Сначала их обучили различать сладкий и соленый вкусы, сочетая вкусовые и обонятельные сигналы. После этого провели два сеанса функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), во время которых участникам давали либо нейтральный запах без вкуса, либо вкус без запаха. Ученые использовали алгоритм, чтобы распознавать характерные паттерны мозговой активности, связанные со сладким и соленым, а затем проверили, проявятся ли те же паттерны, когда испытуемым предъявляли только запахи.

Выяснилось, что запахи, которые ощущаются как сладкие или соленые, активируют те же зоны вкусовой коры, что и реальные вкусовые стимулы, формируя при этом сходные модели мозговой активности. Наибольшее совпадение наблюдалось именно в тех участках вкусовой коры, которые отвечают за объединение различных сенсорных сигналов.