Лучшие способы "химии" с кошкой

Хотя кошек часто считают самостоятельными животными, современные исследования показывают, что между ними и человеком существует особая связь, основанная на биохимии мозга.

Главная роль в этом процессе принадлежит окситоцину – гормону, который называют "гормоном любви". Он вырабатывается и у людей в моменты заботы, близости или нежных объятий, формируя доверие и привязанность. Оказалось, что этот же механизм работает и в отношениях между человеком и кошкой.

Ученые уже давно знали, что дружеский контакт между человеком и собакой вызывает взаимный выброс окситоцина, усиливающий привязанность. Но с кошками ситуация долгое время оставалась менее изученной. Кошки выражают нежность не так явно, однако их владельцы часто отмечают чувство спокойствия и уюта рядом с питомцами – и научные данные все чаще подтверждают эти наблюдения.

Например, исследование в Японии в 2021 году показало, что короткие периоды общения с кошкой увеличивают уровень окситоцина у хозяев. Участницы эксперимента, взаимодействуя со своими питомцами, демонстрировали заметный рост этого гормона по сравнению с состоянием отдыха. Поглаживание и мурлыканье кошки успокаивают не только благодаря мягкой шерсти и приятному звуку. Сам процесс физического контакта запускает выброс окситоцина. Ранее, в 2002 году, было установлено, что нежные прикосновения к кошке помогают снизить уровень кортизола, что может благотворно влиять на давление и даже уменьшать болевые ощущения.

Недавние исследования показали, что у людей и кошек уровень окситоцина повышается во время добровольного взаимодействия – когда животное само идет на контакт. Кошки, проявлявшие доверие демонстрировали наибольший выброс гормона. Однако у питомцев с тревожным или отстраненным стилем привязанности реакция была иной: навязанные объятия вызывали снижение окситоцина. Таким образом, для укрепления связи важно учитывать комфорт кошки.

В отличие от собак, которые ищут зрительный контакт и активное взаимодействие, кошки используют более тонкие сигналы доверия. Наиболее известный из них – медленное моргание, своего рода "кошачья улыбка". Мурлыканье также имеет особое значение: оно связано и с внутренним исцелением кошек, и с расслабляющим эффектом для людей, снижающим давление и пульс.

Ежедневное общение с кошкой, сопровождающееся небольшими всплесками окситоцина, может защищать человека от тревожности и депрессии, иногда заменяя социальную поддержку. Тем не менее, у собак реакция на контакт с человеком, как правило, выражена сильнее: исследования показывают рост окситоцина у собак почти на 60%, тогда как у кошек – примерно на 12%.

Это объясняется эволюционными различиями: собаки были одомашнены как стайные животные, ориентированные на постоянное общение с человеком, тогда как кошки происходят от одиночных охотников, не нуждавшихся в активных социальных жестах. Поэтому их доверие не возникает мгновенно – его нужно завоевать.

Но когда кошка, наконец, расслабляется рядом с хозяином, ее доверие закрепляется тем же гормоном, который связывает людей с близкими. Так что в тот момент, когда питомец медленно моргнет вам или устроится на коленях, можно быть уверенным: в мозгу обоих выделяется окситоцин, укрепляющий связь и снимающий напряжение. Кошки, пусть и не столь открытые, как собаки, используют ту же древнюю биологию любви, но выражают ее по-своему.