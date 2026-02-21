Ученые использовали стимуляцию мозга, чтобы сделать людей более щедрыми

В работе, опубликованной в журнале PLOS Biology, говорится, что согласованная активность двух участков мозга может способствовать более щедрому поведению. Ученые Восточно-Китайского педагогического университета совместно с коллегами из Цюрихского университета попытались синхронизировать работу определенных зон мозга и обнаружили, что это способно немного усилить склонность к альтруизму.

Родители с детства учат детей делиться, быть добрыми и учитывать интересы окружающих – именно такие качества помогают обществу нормально функционировать. Однако во взрослом возрасте уровень бескорыстия у людей заметно различается: одни регулярно ставят интересы других выше собственных, тогда как другие ориентированы прежде всего на личную выгоду. Исследователи давно пытаются понять, чем обусловлены такие различия.

В эксперименте приняли участие 44 добровольца. Им предложили сыграть в "игру диктатора", в рамках которой нужно было 540 раз принять решение о разделе определённой суммы денег с другим человеком. В каждом раунде условия менялись: иногда участник мог получить больше своего партнера, иногда – меньше.

Во время выполнения задания исследователи воздействовали на лобные и теменные области мозга с помощью транскраниальной стимуляции переменным током. Этот неинвазивный метод используется для синхронизации нейронной активности в выбранных зонах. Под влиянием стимуляции клетки мозга начинали работать в согласованных ритмах – либо в гамма-, либо в альфа-диапазоне. Когда ученые усиливали гамма-синхронизацию между лобной и теменной зонами мозга, участники начинали вести себя немного более щедро. Они чаще соглашались отдавать большую часть денег партнеру, даже если из-за этого их собственный выигрыш становился меньше.

С помощью компьютерной модели исследователи установили, что стимуляция изменила сам процесс оценки предложений: после воздействия люди стали больше учитывать выгоду другого человека при принятии решения о разделе суммы. При этом авторы отмечают, что напрямую нейронную активность во время эксперимента не регистрировали. В дальнейшем сочетание стимуляции с электроэнцефалографией могло бы точнее показать, как именно меняются сигналы мозга. Тем не менее полученные данные указывают на то, что согласованная работа лобных и теменных областей связана с альтруистическим поведением.