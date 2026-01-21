Израильские ученые, показали почему наши воспоминания не теряют убедительности со временем

Исследователи из Университета Бен-Гуриона обнаружили, что аргументы, подтверждающие реальность воспоминания, или сохраняют свою полноту, или полностью вычеркиваются из памяти вместе с воспоминанием.

В психологии и праве важно не только то, что человек помнит, но и может ли он подтвердить подлинность своих слов. Исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology показало, что со временем количество доступных нам воспоминаний сокращается, но если воспоминание сохраняется, то и его "внутренняя доказательная база" сохраняется практически полностью.

Если мозг сохранил доступ к событию или факту, он выдает детальный, логичный и связный отчет, который почти не отличается от рассказа по горячим следам. Анализ более 4000 письменных отчетов подтвердил: богатство языка и аргументации – более сильный маркер достоверности, чем субъективное чувство уверенности.

В эксперименте приняли участие более 400 человек, чьи ответы анализировались через полторы минуты и через сутки после события. Несмотря на то, что через 24 часа количество воспроизведенной информации ожидаемо снизилось (многие факты и детали стерлись), качество и структура объяснений для тех событий, которые участники смогли вспомнить, остались практически неизменными. Единственное, что изменилось, в отчетах, которые участники эксперимента давали через сутки, появились слова, свидетельствующие о некоторой неуверенности: "мне кажется", "вроде бы" и т.д. Несмотря на то, что степень уверенности снизилась, воспоминание и обоснование сохранились очень точно. Это указывает на то, что, если мозг удерживает эпизод, он сохраняет и весь комплекс аргументов в пользу его истинности.

Это подтверждает модель памяти по принципу "все или ничего": воспоминание либо извлекается вместе со всем комплексом подтверждающих деталей, либо исчезает полностью. Для судебно-следственной практики это означает, что даже спустя сутки качественное и подробное описание события остается надежным источником, так как мозг не "упрощает", а структуру воспоминания. В то же время личная уверенность в свидетельстве – не так важна. Обоснование не тускнеет: оно либо есть во всех деталях, либо его нет.

"Если воспоминание удается извлечь, его обоснование остается насыщенным и хорошо организованным, – отмечает соавтор работы Зоар Раз-Громан. – Время ограничивает доступ к памяти, но не качество объяснения в тех случаях, когда припоминание успешно".