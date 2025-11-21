Для маленьких детей счет на пальцах – шаг к сложным математическим навыкам

Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией, дети в возрасте от 4 до 6,5 лет, которые используют пальцы для счета, к 7 годам показывают более высокие результаты в сложении по сравнению с теми, кто этого не делает. Это указывает на то, что счет на пальцах играет важную роль в развитии более сложных математических навыков.

Использование пальцев при решении математических задач широко распространено среди маленьких детей. Тем не менее, многие учителя начальных классов ожидают, что дети перестанут считать на пальцах в очень раннем возрасте. Французское исследование показало, что 30% начальных педагогов воспринимают счет на пальцах как признак трудностей ребенка с пониманием числовых понятий. Ранее проводимые исследования, как правило, оценивали детей лишь в один момент времени и показывали, что до примерно 7 лет дети, использующие пальцы для счета, справляются с арифметикой лучше, чем те, кто их не использует. Однако после 7 лет ситуация меняется: дети, не применяющие пальцы, начинают демонстрировать более высокие результаты. До сих пор оставалось неизвестным, являются ли эти дети "никогда не пользовавшимися пальцами" или же они раньше считали с помощью пальцев, но затем отказались от этой практики.

Исследователи наблюдали за 211 швейцарскими детьми в возрасте от 4,5 до 7,5 лет (от дошкольников до учащихся второго класса), чтобы проследить, как менялись их стратегии счета на пальцах с течением времени и как это влияло на математические навыки. Дважды в год детям предлагали решить до трех наборов задач на сложение разной сложности: сложить две цифры от 1 до 5, сложить одну цифру от 1 до 5 с другой от 6 до 9 и сложить две цифры от 6 до 9. Переход к следующему уровню сложности происходил только при правильном решении не менее 80% предыдущего набора.

Детей снимали на видео, чтобы определить, использовали ли они пальцы при решении задач. Исследование показало, что пик использования пальцев приходился на возраст от 5,5 до 6 лет. До 5 лет дети чаще решали задачи без пальцев, однако к 6,5 годам 92% детей применяли пальцы хотя бы в одном из тестов. К 7,5 годам 43% детей стали "бывшими счетчиками" – они ранее использовали пальцы, но больше этого не делали, 50% продолжали считать пальцами, и только 7% никогда их не использовали. В целом, наиболее успешными оказались дети, которые раньше считали на пальцах, но впоследствии отказались от этой привычки. Начиная с шести лет, эти "бывшие счетчики" показывали лучшие результаты как по сравнению с детьми, которые никогда не использовали пальцы, так и с теми, кто продолжал ими пользоваться.