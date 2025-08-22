Люди каменного века умели выбирать сырье для изготовления орудий труда

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ранние люди эпохи древнего каменного века были более разборчивы при выборе камней для изготовления инструментов, чем считалось ранее. Они не просто изготавливали орудия, но и имели представление о местонахождении подходящего сырья, заранее планировали его использование и могли преодолевать значительные расстояния ради нужных камней.

Около 2,6 миллиона лет назад наши предки освоили метод ударного колотья, позволяющий отламывать острые осколки камня, пригодные в качестве лезвий для разделки мяса.

Это дало им возможность добывать мясо крупных животных, таких как бегемоты, которые собирались возле пресноводных источников на раскопках в Ньяянга, Кения.

На стоянке Ньяянга археологи нашли прочные лезвия из кварцита – камня, происхождение которого они проследили до русел ручьев и других мест, находящихся примерно в 13 километрах от раскопок.

Ранее считалось, что подходящие камни находились всего на расстоянии около 1,6 км от источника пресной воды.

Новое исследование демонстрирует, что "эти ранние люди планировали свои действия заранее. Вероятно, это самый ранний известный пример такого поведения", – отметил Эрик Делсон, палеоантрополог из Американского музея естественной истории, не участвовавший в исследовании.

До этого самым древним известным случаем транспортировки сырья для изготовления орудий считался пример, датируемый примерно на 600 000 лет позже, чем находка в Ньяянга.

Ученые отмечают, что точно неизвестно, кто именно создавал эти орудия – представители рода Homo или родственники, ныне вымершие, такие как Paranthropus.

Homo sapiens появился значительно позже – около 300 000 лет назад. Тем не менее умение искать и выбирать качественное сырье для простых инструментов существовало почти 3 миллиона лет назад.