Ученые объяснили, почему простить себя так сложно

Недавнее исследование Университета Флиндерса объясняет, почему многим людям так трудно простить самих себя, даже несмотря на то, что это могло бы положительно сказаться на их психическом здоровье. Работа, опубликованная в журнале Self and Identity, была посвящена реальным историям людей, которые оставались пленниками чувства вины и стыда после совершенных ошибок или пережитых трудных обстоятельств.

Ученые проанализировали личные воспоминания 80 человек, сопоставив опыт тех, кто сумел в конечном итоге простить себя, с теми, кто так и не смог этого сделать. Оказалось, что участники, испытывавшие трудности с самопрощением, часто вспоминали произошедшее как будто это случилось только что, даже если события остались далеко в прошлом. Многие признавались, что мысленно снова и снова возвращались к этой ситуации, не могли двигаться дальше и испытывали сильные эмоции – вину, сожаление, стыд и самокритику.

По словам профессора психологии Лидии Вудьятт, руководителя исследования, процесс самопрощения оказывается гораздо глубже и сложнее, чем простое "отпустить прошлое".

Она отмечает, что люди, которым удалось простить себя, все равно время от времени вспоминали случившееся и могли снова почувствовать стыд или вину, особенно в ситуациях, напоминающих об ошибке. Но эти эмоции становились менее сильными и более редкими, а событие переставало управлять их жизнью. Такие люди сознательно старались смотреть в будущее, принимать собственные ограничения (например, в знаниях, опыте или контроле в тот момент) и заново ориентироваться на свои ценности. В то же время исследование показало, что труднее всего было тем, кто считал, что подвел близкого человека – ребенка, партнера или друга, или тем, кто сам оказался в позиции жертвы.

Работа продемонстрировала, что самопрощение – это не мгновенный акт, а постепенный процесс, требующий времени, осмысления и нередко поддержки со стороны других людей. По словам профессора Вудьятт, эти выводы особенно ценны для специалистов по психическому здоровью, работающих с людьми, испытывающими чувство вины и стыда.