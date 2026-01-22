Ученые используют ДНК, полученную из экскрементов, чтобы спасти редкое сумчатое животное

Новые результаты исследований, полученные в Университете Эдит Коуэн (ECU), могут сыграть важную роль в сохранении одного из самых редких сумчатых животных в мире. Потору Гилберта (Potorous gilbertii) – вид, находящийся под угрозой исчезновения и встречающийся исключительно в Западной Австралии, – сегодня насчитывает, по оценкам, менее 150 особей в дикой природе.

Чтобы повысить шансы вида на выживание, ученые из ECU совместно со специалистами Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей (DBCA) занялись изучением рациона этих животных. Полученные данные планируется использовать для поддержки и стабилизации оставшихся популяций.

Исследовательская группа применила метод метабаркодинга экологической ДНК (eDNA) для анализа образцов фекалий – подход, который все чаще используется при изучении питания диких животных. Ранее ученые исследовали непереваренные остатки в экскрементах, однако выявление спор грибов при таком методе было затруднено. В рамках нового исследования использовался молекулярный анализ eDNA, позволяющий точно определить состав рациона. Этот метод не требует вмешательства в жизнь животных и основан лишь на сборе свежих экскрементов в естественной среде обитания.

В исследовании ученые проверяли, насколько рацион питания более распространенных грибоядных млекопитающих совпадает с рационом Потору Гилберта, исходя из предположения, что эти виды в прошлом жили рядом и могли конкурировать за одни и те же ресурсы. Для этого были проанализированы образцы экскрементов квокки, квенды и кустарниковой крысы. Результаты показали, что у всех четырех видов диеты частично пересекаются, а образ жизни и выбор среды обитания у квокки и потору Гилберта оказались очень похожими.

Потору Гилберта, ранее считавшиеся вымершими, были заново обнаружены в 1994 году, после чего несколько раз предпринимались попытки увеличить их численность. Сразу после повторного открытия вида предпринимались попытки разведения в неволе, но они не увенчались успехом, главным образом из-за их капризного питания.