Ученые обнаружили, что старение может подавлять рак, а не способствовать его развитию

Новое исследование Стэнфордского университета показало, что у очень пожилых лабораторных мышей рак легких возникает значительно реже, а возникающие опухоли ведут себя менее агрессивно по сравнению с опухолями у молодых особей. Эти данные ставят под сомнение привычное представление о том, что риск онкологических заболеваний неизбежно увеличивается с возрастом, и совпадают с наблюдениями за людьми глубокой старости, у которых заболеваемость раком зачастую стабилизируется или даже идет на спад.

Результаты, полученные на мышах, указывают на глубокие биологические механизмы, влияющие на развитие рака. С возрастом в организме накапливаются различные изменения: в частности, меняется химическая структура метильных групп в ДНК, которые регулируют активность генов и время их работы. Геном в целом становится менее стабильным и более подверженным повреждениям. Например, участки ДНК из энергетических "фабрик" клеток могут дублироваться и вставляться обратно в геном, создавая повторяющиеся последовательности, похожие на одинаковые товарные вагоны на железной дороге. Тем не менее среди этого генетического хаоса некоторые возрастные изменения фактически замедляют развитие рака, и понимание этих процессов может помочь в создании новых методов лечения. Однако изучение подобных эффектов у животных требует много времени.

В новом исследовании мыши были генетически модифицированы для развития рака легких с флуоресцентной меткой при помощи ингаляционной системы доставки генов. Чтобы сравнить опухолевый рост у молодых (4-6 месяцев) и старых (20-21 месяц) мышей, ей пришлось ждать почти два года, пока животные достигнут старости, учитывая, что средняя продолжительность жизни лабораторной мыши составляет около двух лет. После того как мыши достигли нужного возраста, команда индуцировала у них рак легких. Через пятнадцать недель флуоресцентное сканирование и измерение массы легких показали, что количество раковых клеток у молодых животных было примерно в три раза выше, чем у старых. Кроме того, у молодых мышей наблюдалось примерно в три раза больше опухолей, и они были заметно крупнее.

Далее исследовательница изучила эффект инактивации 25 генов-супрессоров опухолей, которые кодируют белки, препятствующие развитию рака и участвуют в процессах нормального старения. Оказалось, что подавление этих генов влияло на рост опухолей сильнее у молодых мышей. Среди всех генов особенно ярко проявился эффект при инактивации PTEN. Таким образом, это исследование впервые убедительно показывает, что старение может замедлять возникновение и рост опухолей, а также изменяет воздействие инактивации генов-супрессоров, таких как PTEN. Оно также демонстрирует, что признаки старения сохраняются в раковых клетках пожилых мышей, несмотря на их быстрое деление. Эти результаты подчеркивают важность разработки новых клеточных и животных моделей рака, учитывающих эффекты старения для создания более эффективных методов лечения.