У животных все чаще развиваются те же хронические заболевания, что и у людей

От домашних питомцев и сельскохозяйственного скота до морских видов – все чаще диагностируют серьезные хронические заболевания, такие как рак, ожирение, диабет и дегенеративные поражения суставов. Хотя неинфекционные заболевания становятся все более распространенными, комплексных междисциплинарных исследований, которые могли бы объяснить причины их роста у столь широкого круга видов, по-прежнему недостаточно. Это вызывает обеспокоенность, поскольку факторы, влияющие на здоровье животных, нередко затрагивают и человеческое здоровье.

Работа, опубликованная в журнале Risk Analysis, предлагает новый концептуальный подход к улучшению наблюдения за хроническими болезнями у животных и их лечения. Исследовательская группа из Афинского сельскохозяйственного университета разработала основанную на доказательствах модель оценки риска. Этот инструмент может способствовать развитию ветеринарной медицины и одновременно предоставлять данные, значимые для системы общественного здравоохранения, поскольку рост хронических заболеваний у людей и животных имеет сходные причины. Изучив существующие данные о неинфекционных заболеваниях у животных, команда выделяет широкий спектр факторов, способствующих их развитию.

Генетическая предрасположенность играет заметную роль: некоторые популяции животных более уязвимы к хроническим болезням. Так, собаки и кошки, выведенные ради определенных внешних характеристик, а также сельскохозяйственные животные, селекционированные по продуктивности, чаще страдают такими нарушениями, как диабет или проблемы с митральным клапаном. Большое значение имеют и условия среды – несбалансированное питание, недостаток движения и длительное воздействие стресса могут влиять на то, насколько рано и в какой форме проявятся эти заболевания у разных видов.

Похожие тенденции наблюдаются во множестве экосистем. Ожирение стало распространенной проблемой среди домашних кошек и собак: по данным последних исследований, от 50 до 60% из них имеют избыточный вес, что, в свою очередь, связано с ростом случаев диабета у кошек. В условиях интенсивного животноводства остеоартрит развивается примерно у 20% свиней. Морские животные сталкиваются с аналогичными вызовами: у белух фиксируют опухоли желудочно-кишечного тракта, а у атлантического лосося, выращиваемого на фермах, выявляют синдром кардиомиопатии. У диких видов, живущих в эстуариях, загрязненных промышленными токсинами – такими как полициклические ароматические углеводороды и полихлорированные бифенилы, – частота рака печени достигает 15-25%.

В исследовании проводится оценка распространенности неинфекционных заболеваний у разных групп животных и анализируется, как различные факторы риска влияют на их появление. Авторы предлагают стратегии снижения последствий этих заболеваний на четырех уровнях: для отдельных особей, для популяций, для экосистем и на уровне государственной политики. Полученные данные показывают, что климатические изменения, разрушение среды обитания, экологическое загрязнение и несбалансированное питание являются ключевыми причинами, повышающими уязвимость домашних, сельскохозяйственных и диких животных к хроническим заболеваниям.