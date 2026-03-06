Любовь шимпанзе к кристаллам помогает понять, чем они привлекали наших предков

Кристаллы не раз находили на археологических стоянках рядом с человеческими останками. Археологические данные показывают, что гоминины собирали эти камни на протяжении примерно 780 тысяч лет. При этом нет свидетельств того, что они использовали их как орудия, оружие или украшения.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, испанские ученые попытались понять, какие особенности кристаллов могли привлекать древних людей. Для этого они провели эксперименты с шимпанзе – одним из наших ближайших родственников среди человекообразных обезьян – чтобы выяснить, какие физические свойства кристаллов вызывают интерес.

Команда ученых при Международном физическом центре Доностии в Сан-Себастьяне, отметила, что шимпанзе способны отличать кристаллы от обычных камней даже без специального обучения. Ученых удивило, насколько выраженным оказалось их притяжение к таким объектам. Это может указывать на глубокие эволюционные корни подобной чувствительности. Поскольку современные люди и шимпанзе разошлись в эволюции около 6-7 миллионов лет назад, между нами сохраняются значительные генетические и поведенческие сходства. Чтобы проверить, разделяем ли мы интерес к кристаллам, исследователи предложили двум группам шимпанзе из фонда Rainfer Foundation доступ к различным кристаллам.

В первом эксперименте животным представили крупный кристалл и обычный камень схожего размера. Хотя поначалу интерес вызвали оба предмета, вскоре шимпанзе стали отдавать явное предпочтение кристаллу, практически игнорируя камень. Они внимательно его осматривали, вращали, наклоняли, изучая под разными углами. Один из самцов даже унес кристалл в жилое помещение. Со временем интерес постепенно ослабевал – подобно тому, как у людей исчезает эффект новизны. Когда сотрудники пытались вернуть кристалл, им приходилось обменивать его на любимые угощения животных.

Во втором эксперименте шимпанзе предлагали выбрать кристаллы кварца среди множества округлых камней. Они быстро и безошибочно находили нужные объекты. Даже когда к кварцу добавили кристаллы пирита и кальцита другой формы, обезьяны все равно успешно выделяли кристаллические структуры. Особенно их привлекали прозрачность и блеск: шимпанзе подносили камни к глазам и рассматривали их на свету, иногда подолгу.

Некоторые особи переносили кристаллы во рту и сортировали их по признакам – прозрачности, симметрии и сиянию. Такое поведение необычно, поскольку обычно шимпанзе не используют рот для транспортировки предметов, что может говорить о стремлении сохранить их как нечто ценное.

Авторы исследования отмечают, что индивидуальные различия между животными не анализировались подробно, но в будущем стоит учитывать личностные особенности. Кроме того, участвовавшие шимпанзе привыкли к контактам с людьми и к неприродным объектам, поэтому аналогичные эксперименты желательно проводить с дикими особями.

Результаты показали, что именно прозрачность и геометрическая форма делают кристаллы особенно привлекательными. В природной среде древних людей преобладали изогнутые и разветвленные формы – деревья, горы, облака, реки. Предметы с ровными гранями и четкими плоскими поверхностями встречались крайне редко. Кристаллы же являются природными многогранниками – телами с множеством плоских граней. Возможно, именно их необычная геометрия и отличала их от привычных объектов, вызывая особый когнитивный интерес у наших предков.