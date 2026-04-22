Около Ашдода замечен кит. Специалисты уточняют его вид

У побережья Ашдода утром 22 апреля был замечен кит. Как сообщает природоохранная организация "Дельфис", животное сняли на видео у волнолома. По предварительной оценке исследователей, речь идет о ките длиной около четырех метров.

Специалисты полагают, что это либо малый полосатик, либо, с меньшей вероятностью, клюворыл Кювье – оба вида сравнительно редко появляются у берегов Израиля.

В "Дельфис" отмечают, что клюворыл Кювье относится к числу самых малоизученных морских млекопитающих и обычно обитает на глубине более 1000 метров, поэтому его появление у берега считается крайне необычным и может свидетельствовать о бедственном состоянии животного.

Малый полосатик, напротив, в последние годы все чаще фиксируется в Средиземном море, в том числе у побережья Израиля. Молодые особи иногда подходят ближе к берегу из-за кормовой базы или исследовательского поведения.

Исследователи консультируются с зарубежными коллегами, чтобы точнее определить вид замеченного кита.