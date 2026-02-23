Визит госсекретаря США Марко Рубио в Израиль отложен

Запланированный на конец недели визит государственного секретаря США Марко Рубио в Израиль отложен на несколько дней в связи с ускоряющимся развитием событий в сфере безопасности и высокой напряженностью в регионе.

В настоящий момент сообщается, что Марко Рубио, по всей видимости, прибудет в Израиль в следующий понедельник, 2 марта. Перенос визита происходит в особо чувствительный момент, когда американское посольство в Ливане эвакуировало свой персонал, и западные страны усиливают координацию на фоне иранской угрозы.

Визит Марко Рубио в Израиль рассматривается как важная веха в отношениях между двумя странами, ожидается, что он будет посвящен координации военных и политических шагов в противостоянии иранской "оси зла".

Ранее СМИ сообщали, что прибытие Рубио планируется на 28 февраля. В этом случае он имел бы возможность провести встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу уже в воскресенье. Какие именно события повлияли на перенос даты визита, непонятно. Напомним, что следующий раунд американо-иранских переговоров ожидается в Женеве 26 февраля.

Администрация Дональда Трампа добивается от Ирана отказа от обогащения урана, а также требует ограничений по баллистическим ракетам и прекращения поддержки вооруженных прокси-группировок в регионе. Тегеран, в свою очередь, утверждает, что ядерная программа носит мирный характер, а ракеты, способные достигать территории Израиля, рассматриваются как элемент самообороны. Иранские власти пока не идут на уступки, несмотря на силовое давление со стороны США.