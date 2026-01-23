Исследователи разрабатывают роботов-"собак", способных спасать жизни

Ученые Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге занимаются созданием роботизированных "собак", которые могут выполнять задачи в условиях, представляющих серьезную опасность для людей. Согласно CBS News, эти машины предназначены для работы там, где риск для человека слишком высок. Питтсбург, который раньше ассоциировался прежде всего с металлургией и получил прозвище "Стальной город", сегодня быстро развивается как один из технологических центров США. Значительную роль в этом играет финансирование со стороны Министерства обороны, которое активно инвестирует в проекты в области искусственного интеллекта и робототехники.

В ходе демонстрации ученые показали, как робот-собака по имени Spotless может применяться в поисково-спасательных операциях. По их словам, такие роботы предназначены для обнаружения пострадавших и оценки обстановки на месте происшествия.

Как и настоящая собака, Spotless способен анализировать воздух, чтобы определить, безопасен ли он для людей. Кроме того, робот может собирать данные о состоянии найденного человека – выявлять возможные травмы и даже измерять частоту сердцебиения.

По словам исследователей, во время моделирования чрезвычайной ситуации Spotless существенно ускорил работу спасателей. Без него медикам потребовалось бы больше времени, поскольку они не знали бы, с каким газом имеют дело и сколько человек пострадало. После выполнения задания робот тоже получает "награду" – не лакомство, как у живых собак, а полностью заряженную новую батарею.