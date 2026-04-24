Ген рыжих волос был благоприятно отобран естественным отбором на протяжении 10 тысяч лет

С точки зрения эволюции у людей с рыжими волосами, похоже, были преимущества. Масштабное генетическое исследование показало, что в Европе признаки, связанные с рыжими волосами, активно закреплялись естественным отбором на протяжении более 10 тысяч лет.

Ученые ставили перед собой общий вопрос – замедлилась ли эволюция человека после перехода к земледелию. Проанализировав ДНК почти 16 тысяч древних людей и более 6 тысяч современных, они пришли к выводу, что эволюционные изменения не только продолжаются, но и происходят достаточно быстро. В ходе работы было обнаружено 479 генетических вариантов, частота которых увеличилась благодаря естественному отбору. Среди них – гены, связанные с рыжими волосами и светлой кожей, склонностью к целиакии, а также варианты, уменьшающие риск диабета, облысения и ревматоидного артрита.

Исследователи отмечают, что сами по себе рыжие волосы могли быть полезны в прошлом, а возможно, они просто "шли в комплекте" с более значимыми адаптациями. Например, ранее уже предполагалось, что сочетание светлой кожи и рыжих волос помогает эффективнее синтезировать витамин D, что давало преимущество в условиях северного климата с дефицитом солнечного света.

Ранее ученым было известно лишь около двух десятков примеров направленного отбора у человека – например, способности переваривать молоко во взрослом возрасте. Это создавало впечатление, что после появления современного человека эволюция замедлилась. Однако новое исследование, основанное на большом массиве древней ДНК и современных вычислительных методах, показало обратное: отбор активно влиял на сотни генов, особенно в Западной Евразии, и даже ускорился после перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.

По словам одного из авторов работы, современные технологии позволяют буквально "наблюдать" эволюцию в динамике и видеть, как она формирует биологические особенности человека. Некоторые результаты выглядят вполне логично. Так, гены, связанные со светлой кожей и рыжими волосами, вероятно, распространялись из-за их роли в синтезе витамина D в условиях нехватки солнечного света и ограниченного поступления этого витамина с пищей у земледельцев. Другие находки оказались менее очевидными. Например, генетический вариант, повышающий риск целиакии, появился около 4000 лет назад и со временем стал встречаться чаще. Несмотря на риск заболевания, его носители, по-видимому, имели эволюционные преимущества и чаще передавали этот ген потомкам.

Похожая ситуация наблюдается с иммунным геном TYK2: он увеличивает вероятность туберкулеза, но его распространенность росла в период от 9000 до 3000 лет назад, а затем снизилась. Возможно, такие гены помогали лучше защищаться от инфекций, которые были особенно актуальны в определенные исторические периоды.

Также ученые обнаружили, что комбинации генов, способствующих накоплению жира, со временем подвергались отрицательному отбору. Это связывают с гипотезой "экономных генов": раньше способность запасать жир помогала выживать в условиях нехватки пищи, но с развитием земледелия и более стабильным доступом к еде такая особенность стала менее выгодной.