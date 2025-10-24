Рыжие кошки генетически отличаются от всех других млекопитающих

Генетик из Стэнфордского медицинского университета Крис Кейлин заинтересовался кошками, но не любыми, а рыжими самцами. Эти рыжие кошки давно вызывают любопытство ученых: около 80% домашних рыжих кошек – самцы. Почему именно у домашних кошек рыжий цвет шерсти так тесно связан с полом, в отличие от других млекопитающих с похожими оттенками? Кейлин считает, что нашел ответ.

В исследовании 2025 года он вместе с коллегами сообщил, что обнаружил уникальную генетическую мутацию, ответственную за рыжий окрас у кошек, которая не имеет аналогов среди других млекопитающих. Рыжий цвет шерсти у домашних кошек встречается почти исключительно у самцов – самки составляют лишь около 20% рыжих кошек. Чтобы самка имела полностью рыжий окрас, обе ее X-хромосомы должны нести копию оранжевого гена, что происходит довольно редко. В большинстве случаев шерсть самок имеет мозаичный рыже-черный рисунок, похожий на лоскутное одеяло, что объясняется случайной инактивацией одной из X-хромосом.

Оранжевая мутация расположена на X-хромосоме. У самцов, как у млекопитающих с одной X-хромосомой, есть только одна копия этого гена, а у самок – две копии на двух X-хромосомах. У большинства других млекопитающих оранжевый или желтоватый цвет шерсти обусловлен мутациями в одном из двух генов, отвечающих за пигментацию. Эти гены не связаны с полом и проявляются одинаково у самцов и самок. У домашних кошек ситуация отличается: у них оранжевый цвет напрямую связан с X-хромосомой.