Маск считает, что ИИ-агенты его компании Macrohard превзойдут программистов Microsoft

Илон Маск зарегистрировал компанию Macrohard. По его словам, компания станет прямым конкурентом Microsoft в разработке программного обеспечения. Агенты будут работать на компьютере Colossus.

Macrohard позиционируется как "чисто ИИ-софтверная компания", целью которой станет создание сотен специализированных агентов для программирования и развертывания генеративного ИИ. Название компании "Macrohard" представляет собой каламбур, по значению противоположный "Microsoft".

Концепция проекта предполагает использование множества ИИ-агентов, которые будут совместно работать над ПО и могут в перспективе полностью эмулировать продукты конкурентов. Агенты будут специализироваться на различных задачах: от написания кода до генерации и анализа изображений и видео.

Компания xAI уже подала заявку на регистрацию торговой марки "MacroHard" в патентном бюро США. Проект тесно связан с суперкомпьютером Colossus 2 в Мемфисе, где Маск планирует использовать миллионы GPU от Nvidia для обеспечения вычислительной мощности его проектов.

На сегодня Colossus развернут на 230 тысячах GPU Nvidia. В течении 5 лет Маск планирует довести количество процессоров 50 миллионов. Пока Nvidia к таким масштабам не готова.

Маск уже обвинял OpenAI в сговоре с Microsoft, направленном на устранение конкурентов в сфере ИИ, включая его стартап xAI. Создание Macrohard становится продолжением этого противостояния. Маск стремится конкурировать не только в области ИИ, но и в сфере традиционного программного обеспечения.

Главным преимуществом стратегией Macrohard должна стать скорость разработки, что соответствует общему подходу Маска к ведению бизнеса в высокотехнологичных отраслях.