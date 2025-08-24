В Израиле найдены древнейшие доказательства скрещивания неандертальцев и Homo sapiens

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили в скелете ребенка возрастом 140 тысяч лет первые физические свидетельства межвидового скрещивания древних людей и неандертальцев.

Международная команда ученых под руководством исследователей из Тель-Авивского университета и Французского национального центра научных исследований представила первые научные доказательства того, что неандертальцы и Homo sapiens имели биологические и социальные связи на территории Израиля. Работа опубликована в журнале L'Anthropologie.

Ученые обнаружили черты неандертальцев и Homo sapiens в скелете пятилетнего ребенка, найденного около 90 лет назад в пещере Схул на горе Кармель. Ископаемые останки, возраст которых оценивается в 140 тысяч лет, представляют собой самую древнюю человеческую окаменелость в мире, демонстрирующую морфологические особенности обеих групп древних людей.

Генетические исследования последнего десятилетия показали, что эти две группы обменивались генами. Даже сегодня, спустя 40 тысяч лет после исчезновения последних неандертальцев, часть нашего генома – от 2% до 6% – имеет неандертальское происхождение. Однако эти генетические обмены происходили между 60 и 40 тысячами лет назад, это значительно позже, чем датируется находка в пещере Схул на горе Кармель.

В работе анализируется окаменелость возрастом 140 тысяч лет. Череп ребенка по общей форме напоминает Homo sapiens, особенно в изгибе свода черепа, но имеет внутричерепную систему кровоснабжения, нижнюю челюсть и структуру внутреннего уха, типичную для неандертальцев.

Долгие годы неандертальцы считались группой, которая эволюционировала в Европе и мигрировала на территорию Израиля только около 70 тысяч лет назад. В 2021 году профессор Израиль Гершкович и его коллеги показали, что ранние неандертальцы жили в Израиле уже 400 тысяч лет назад. Этот тип Homo, встретился с Homo sapiens, которые начали покидать Африку около 200 тысяч лет назад, и, согласно результатам нового исследования, скрещивался с ними.