Люди обычно переоценивают эмоции других, и это усиливает эмпатию

Ученые из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что люди систематически переоценивают интенсивность эмоций окружающих, и это помогает эмпатии.

Ученые провели серию из 7 экспериментов с участием более 2800 человек. Результаты показали устойчивую закономерность: люди считают, что другие более сильные эмоции, чем те сами о себе сообщают. Особенно это касается негативных переживаний – гнева, печали или страха. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Это искажение проявлялось независимо от способа коммуникации: в текстовых сообщениях, видеозаписях или живом общении. Эффект наблюдался как при оценке эмоций незнакомых людей, так и романтических партнеров. Но вопреки ожиданиям, такая предвзятость оказалась полезной для отношений.

"Люди сообщали, что они точно оценивают интенсивность эмоциональной реакции других, а если и есть какое-то искажение, то в противоположном направлении – это как раз другие недооценивают интенсивность их эмоций. Но наши поведенческие данные рисуют иную картину: мы все склонны немного преувеличивать, пытаясь "читать" чужие эмоции, и это может работать в нашу пользу", – объясняет соавтор работы Шир Генцер.

Предположение, что партнер расстроен сильнее, чем он говорит, побуждает проявлять по отношению к нему больше заботы и внимания.

С эволюционной точки зрения есть веские причины для такой переоценки негативных эмоций. Лучше воспринять чужое выражение страха или гнева как реальную угрозу, чем проигнорировать ее. Человеческая связь строится не только на точности восприятия, но и на балансе между восприятием, эмпатией и эмоциональным воображением.