Youtube тестирует возрождение опции прямого общения пользователей

YouTube начал тестирование опции возможности прямого общения пользователей в своем мобильном приложении, отмененной в 2019 году.

Согласно YouTube, функция начинает появляться сейчас в Ирландии и Польше у пользователей старше 18 лет.

Тестирование "новых способов обмена видео и их обсуждения" проводится в ответ на "особенно распространенный запрос" со стороны пользователей.

В прошлый раз функция прямого общения пользователей была интегрирована в приложении в 2017 году, однако в 2019 году ее удалили.

В YouTube подчеркивают, что личные сообщения будут проверяться на соответствие правилам сообщества платформы: "Наши системы могут сканировать контент, нарушающий правила, например контент, который может причинить вред в реальном мире, а отмеченный контент может быть проверен".

Кроме того, прямое общение будет возможно только после отправки приглашения перед началом беседы. При получении приглашения можно отклонить запрос или заблокировать приглашающего пользователя.