Оливковое масло первого холодного отжима улучшает работу мозга

Оливковое масло первого холодного отжима давно считается основой средиземноморского питания, которое известно своей пользой для сердца и обмена веществ. Однако новые данные показывают, что его влияние может выходить за пределы физического здоровья – оно также способно поддерживать работу мозга. Ученые выяснили, что этот эффект может быть связан с воздействием масла на кишечную микрофлору, которая, в свою очередь, влияет на когнитивные функции.

Висследовании участвовали 656 человек в возрасте от 55 до 75 лет с избыточным весом или ожирением и метаболическим синдромом – состоянием, повышающим риск сердечно-сосудистых заболеваний. В течение двух лет, в рамках проекта PREDIMED-Plus, специалисты анализировали их рацион, уделяя внимание потреблению разных видов оливкового масла, а также изучали состав кишечной микробиоты и изменения в работе мозга. Результаты показали заметные различия. У людей, регулярно употреблявших оливковое масло первого холодного отжима, наблюдалось улучшение когнитивных способностей и более богатое разнообразие кишечных бактерий, что считается признаком хорошего состояния кишечника и обмена веществ. В то же время у тех, кто чаще использовал рафинированное масло, со временем отмечалось снижение разнообразия микрофлоры.

Особое внимание исследователи обратили на бактерии рода Adlercreutzia, которые, по-видимому, связаны с положительным эффектом. Их наличие может указывать на благоприятное влияние масла первого отжима на сохранение когнитивных функций. Это позволяет предположить, что часть пользы для мозга объясняется именно воздействием на микробиом кишечника. Различие между этими видами масла заключается в способе производства. Оливковое масло первого холодного отжима получают механическим способом, благодаря чему в нём сохраняются природные полезные вещества. Рафинированное же масло проходит промышленную обработку, в ходе которой многие из этих компонентов утрачиваются.