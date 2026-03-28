Кофеин влияет на мозговые цепи, улучшая социальную память

Недостаток сна часто воспринимается как обычная усталость, однако новое исследование ученых из Медицинской школы имени Йонг Лу Лина Национального университета Сингапура показало более конкретные последствия. Выяснилось, что дефицит сна нарушает работу нейронных сетей, отвечающих за память, а кофеин способен частично восстановить эти изменения.

В работе, опубликованной в журнале Neuropsychopharmacology, исследователи изучили влияние недосыпа на область CA2 гиппокампа. Эта зона играет важную роль в формировании памяти, особенно социальной, и связана с регуляцией цикла сна и бодрствования. В ходе эксперимента участникам сначала ограничивали сон на пять часов, после чего в течение недели они могли свободно употреблять воду с добавлением кофеина. Кофеин действует как стимулятор, блокируя аденозиновые рецепторы, которые накапливаются при бодрствовании и снижают активность мозга.

Затем ученые провели электрофизиологические исследования гиппокампа, чтобы оценить синаптическую пластичность – способность мозга изменять силу связей между нейронами в процессе обучения и накопления опыта. Результаты исследования показали, что недостаток сна нарушает синаптическую пластичность, ослабляя связи между нейронами в области CA2 гиппокампа. Также отмечалось снижение способности мозга укреплять эти связи и ухудшение социальной памяти. В целом, дефицит сна негативно влиял как на работу нейронов, так и на поведение, затрагивая конкретные нейронные сети.

При этом ученые выяснили, что прием кофеина перед лишением сна помогал восстановить синаптические связи в области CA2, возвращая пластичность к нормальному уровню. В частности, нарушения социальной памяти устранялись. Эффект кофеина был избирательным: он восстанавливал именно поврежденные нейронные цепи, не вызывая общего повышения активности мозга. Поэтому у группы без лишения сна, несмотря на прием кофеина, не наблюдалось признаков избыточной стимуляции.