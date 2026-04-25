В косметике нашли вещество, уничтожающее устойчивые к лекарствам бактерии

Вместе с учеными из University College London исследователи применили сочетание компьютерного анализа и лабораторных экспериментов для изучения мадекассовой кислоты – природного соединения, получаемого из растения Centella asiatica, широко используемого в корейской косметике. Выяснилось, что это вещество обладает выраженными антибактериальными свойствами и может стать основой для создания новых лекарств.

Полученные результаты особенно важны на фоне роста устойчивости бактерий к антибиотикам. По оценкам специалистов, антимикробная резистентность может привести к десяткам миллионов смертей в ближайшие десятилетия. Поскольку разработка новых антибиотиков занимает много времени и требует значительных затрат, поиск эффективных природных соединений становится перспективным направлением. Это исследование демонстрирует, как современные технологии помогают раскрывать лечебный потенциал веществ растительного происхождения.

Работа, опубликованная в Royal Society of Chemistry, показала, что мадекассовая кислота способна подавлять рост устойчивых бактерий, таких как Escherichia coli. Она действует, блокируя комплекс цитохрома bd – систему, необходимую бактериям для дыхания и выживания. Поскольку у человека такой системы нет, это делает ее удобной мишенью для разработки новых препаратов. Нарушая работу этого механизма, вещество лишает бактерии способности нормально функционировать. Это открывает возможность создания альтернативных антимикробных средств с иным механизмом действия по сравнению с традиционными антибиотиками.

Дополнительным преимуществом мадекассовой кислоты является ее гибкость для химических модификаций. Ученые выделили соединение из растения, собранного во Вьетнаме, и создали несколько его измененных форм. Все они показали способность блокировать жизненно важные процессы бактерий, а одна из версий даже уничтожала кишечную палочку при повышенных концентрациях. В дальнейшем исследователи планируют доработать эти соединения, чтобы повысить их эффективность и оценить потенциал в качестве лекарств будущего. Кроме того, результаты могут помочь лучше понять, как мадекассовая кислота влияет на микрофлору кожи при использовании в косметике и какие биологические эффекты она может оказывать в более широком смысле.