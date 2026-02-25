Израильский стартап превращает хаос корпоративных данных в структуру для надежной работы ИИ-агентов

Компания Illumex разработала интерфейс между базами данных и ИИ-агентами, превратив хаотическую информацию в точную логическую карту. NVIDIA приобретает стартап за $75 миллионов.

Основательницей компании Illumex является Инна Токарев-Села.

Главная разработка Illumex – платформа Generative Semantic Fabric. Платформа создает семантический слой между разрозненными базами данных компании и ИИ-агентами. В крупных корпорациях информация часто хранится довольно хаотично: разные отделы используют свои системы и терминологию. Для стандартных ИИ-моделей это становится непреодолимым барьером: они путают похожие названия колонок, не понимают бизнес-контекст и начинает галлюцинировать, выдавая неверные отчеты. Технология Illumex сканирует метаданные, находит логические связи и строит единый граф знаний или онтологию. Это своего рода "умный словарь", который переводит структуры технических таблиц на язык бизнеса.

Такой подход делает данные "готовыми для ИИ" без необходимости вручную описывать каждую таблицу, что занимает очень много времени работы человека и не дает гарантии точности. С помощью Illumex ИИ-агенты получают четкую карту данных: они точно знают, где лежат нужные цифры по выручке и какие фильтры нужно применить к запросу. Это гарантирует точность ответов, соблюдение прав доступа и исключает случайные галлюцинации нейросети.

Для Nvidia покупка Illumex – стратегический шаг в сторону развития автономных ИИ-агентов. Чтобы такие программы могли самостоятельно выполнять сложные задачи в бизнесе, им нужен надежный фундамент в виде структурированных знаний. Технологии Illumex будут интегрированы в библиотеку Nvidia NeMo, позволяя корпоративным клиентам быстрее внедрять надежный ИИ, который понимает специфику конкретной компании и не совершает критических ошибок при работе с цифрами.