13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетную программу КНДР

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой северокорейской ракетной программы. Об этом сообщает газета Chosun Daily со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Отмечается, что она часто посещает с отцом ракетные испытания и в последнее время стала выступать с заявлениями по политическим вопросам. Это может указывать, что глава государства готовит Ким Чжу Э в преемницы, и она станет четвертым поколением семьи во главе страны.

Согласно публикации, уже в возрасте 13 лет девочка принимает участие в совещаниях, получает отчеты от генералов и дает им указания. Предполагалось, что ее новый статус будет закреплен в решениях IX съезда Трудовой партии Кореи, однако этого не произошло.