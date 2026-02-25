x
25 февраля 2026
Мир

13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетную программу КНДР

Корея
время публикации: 25 февраля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 14:51
13-летняя дочь Ким Чен Ына возглавила ракетную программу КНДР
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой северокорейской ракетной программы. Об этом сообщает газета Chosun Daily со ссылкой на разведку Южной Кореи.

Отмечается, что она часто посещает с отцом ракетные испытания и в последнее время стала выступать с заявлениями по политическим вопросам. Это может указывать, что глава государства готовит Ким Чжу Э в преемницы, и она станет четвертым поколением семьи во главе страны.

Согласно публикации, уже в возрасте 13 лет девочка принимает участие в совещаниях, получает отчеты от генералов и дает им указания. Предполагалось, что ее новый статус будет закреплен в решениях IX съезда Трудовой партии Кореи, однако этого не произошло.

