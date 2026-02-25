Уничтожение позиций "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены действия 300-й бригады "Барам" ЦАХАЛа (91-я дивизия "Уцбат а-Галиль") в южном Ливане.

В течение последних нескольких месяцев бойцами этой бригады был проведен ряд операций, в ходе которых были обнаружены и уничтожены оружие и инфраструктура "Хизбаллы", включая наблюдательные и огневые позиции, где были размещены противотанковые установки.