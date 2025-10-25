Люди с тревожной привязанностью более уязвимы к проблемному использованию ИИ

Новое исследование показало, что люди с выраженной тревожной привязанностью чаще демонстрируют проблемные способы использования искусственного интеллекта для общения. Работа была опубликована в журнале Psychology Research and Behavior Management. Группа ученых сосредоточила внимание на людях с тревожным типом привязанности – чертой, связанной с постоянным страхом быть отвергнутым или покинутым и с сильной потребностью в близости и поддержке.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить прямую взаимосвязь между тревожной привязанностью и тем, что исследователи называют проблемным использованием разговорного ИИ – формой аддиктивного взаимодействия, способной негативно сказываться на повседневной жизни. Помимо этой основной связи, исследователи также рассмотрели два дополнительных фактора. Во-первых, они проверили, выступает ли эмоциональная привязанность к ИИ посредником между тревожностью привязанности и склонностью к проблемному использованию. Во-вторых, они изучили, усиливает ли этот эффект склонность человека воспринимать искусственный интеллект как нечто человекоподобное – характеристика, известная как антропоморфная тенденция.

В исследовании приняли участие 504 взрослых жителя Китая, уже имевших опыт общения с искусственным интеллектом. Участников набрали через онлайн-платформу, после чего они заполнили несколько анкет, оценивающих четыре ключевых параметра. Одна из анкет измеряла уровень тревожности привязанности, включая вопросы о страхе быть отвергнутым и о стремлении к эмоциональной близости. Другая оценивала степень эмоциональной привязанности к используемому ИИ, определяя, насколько сильную связь участники чувствовали с технологией. Третий опрос был посвящен оценке антропоморфной склонности участников – их тенденции наделять нечеловеческие объекты человеческими чертами, эмоциями и намерениями. Участникам предлагалось выразить согласие или несогласие с утверждениями вроде "Я думаю, что ИИ – это живое существо".

Кроме того, применялась шкала, предназначенная для оценки проблемного использования разговорного искусственного интеллекта. В нее входили утверждения, отражающие признаки зависимости, например, трудности с сокращением времени взаимодействия с ИИ, несмотря на попытки сделать это. После сбора данных исследователи провели статистический анализ, чтобы определить, как связаны между собой все четыре изучаемых показателя.

Результаты исследования впервые подтвердили наличие прямой связи между тревожной привязанностью и склонностью к проблемному использованию искусственного интеллекта. Участники с более высоким уровнем тревожности привязанности чаще сообщали о компульсивном и нездоровом общении с ИИ, что подтвердило исходную гипотезу исследователей о повышенной уязвимости этой группы людей. Кроме того, анализ выявил и более сложный – косвенный – механизм. Оказалось, что люди с выраженной тревожной привязанностью чаще развивают сильную эмоциональную связь с разговорным искусственным интеллектом, и именно эта привязанность является значимым фактором, способствующим формированию зависимого поведения. Иными словами, стремление тревожных людей к близости может заставлять их искать эмоциональную поддержку в технологиях, что со временем приводит к проблемному взаимодействию с ними.

Наиболее интересные результаты исследования касались роли антропоморфной склонности. Ученые обнаружили, что эта черта выполняет функцию модератора – она влияет на силу связи между тревожной привязанностью и проблемным использованием искусственного интеллекта. Разделив участников по уровню склонности воспринимать ИИ как человекоподобное существо, исследователи выявили четкую закономерность. У людей с низкой антропоморфной склонностью тревожность привязанности почти не была связана с проблемным взаимодействием с технологией. Напротив, у тех, кто склонен видеть в ИИ нечто человеческое, тревожная привязанность становилась сильным предиктором зависимости. Иными словами, если человек воспринимает искусственный интеллект как социального партнера, это значительно повышает вероятность формирования нездоровой привязанности.