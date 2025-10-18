ИИ меняет мозг студентов, оксфордское исследование

Искусственный интеллект постепенно меняет способы обучения целого поколения, и, по мнению исследователей из Оксфорда, может влиять не только на процесс обучения, но и на сам стиль мышления, пишет Business Insider. Согласно новому отчету, подготовленному Oxford University Press, было опрошено 2000 британских школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Выяснилось, что восемь из десяти подростков используют инструменты искусственного интеллекта при выполнении учебных заданий, и почти столько же – для помощи с домашней работой.

Многие учащиеся признались, что ИИ помогает им "быстрее думать" и "справляться со сложными задачами". Однако эксперты предупреждают, что вместе с этим может утрачивать глубина мышления. Хотя более 90% респондентов отметили, что использование ИИ способствовало развитию хотя бы одного академического навыка, шесть из десяти признались, что технология негативно сказалась на других аспектах обучения. Так, четверть опрошенных считает, что ИИ делает учебный процесс "слишком простым", а один из десяти отметил, что он снижает уровень творчества и ослабляет способность к критическому анализу.

Каждый третий студент отметил, что его преподаватели не чувствуют уверенности в применении искусственного интеллекта на уроках, а более половины (51%) хотели бы, чтобы школы дали более четкие рекомендации о том, как и в каких случаях можно использовать такие технологии ответственно.

По мнению исследователей из Оксфорда, система образования должна развиваться таким образом, чтобы использовать ИИ как инструмент обучения, но при этом не допускать, чтобы учащиеся начинали мыслить так же, как сама технология. Авторы отчета предлагают школам внедрять программы, направленные на повышение грамотности в области искусственного интеллекта, развитие метакогнитивных навыков и поддержку преподавателей. Это, по их словам, поможет студентам находить баланс между скоростью и осмыслением, чтобы они не просто обучались быстрее, но и развивали более глубокое понимание.