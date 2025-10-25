Генная терапия снижает уровень холестерина почти на 50% в ходе новаторского исследования

Когда уровень холестерина в крови становится слишком высоким, развивается гиперхолестеринемия – состояние, при котором повреждаются стенки артерий и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Университета Барселоны и Университета Орегона представили новый перспективный метод терапии, позволяющий эффективно контролировать уровень холестерина и открывающий новые возможности для лечения атеросклероза – болезни, связанной с накоплением жировых отложений на стенках сосудов.

Исследователи создали способ подавления активности белка PCSK9, который играет ключевую роль в регуляции уровня "плохого" холестерина – липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Для этого они использовали специально разработанные молекулы, называемые полипуриновыми шпильками (PPRH). Эти структуры усиливают выведение холестерина из клеток и предотвращают его скопление в артериях, при этом избегая побочных эффектов, характерных для терапии статинами.

PCSK9 (протеинконвертаза субтилизин/кексин 9-го типа) – это фермент, который за последнее десятилетие привлек внимание ученых как потенциальная терапевтическая цель для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации обмена липидов. Этот белок избирательно и конкурентно связывается с рецепторами клеток, снижая их доступность для липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). В результате уменьшается количество рецепторов ЛПНП на поверхности клеток, уровень "плохого" холестерина в крови повышается, что в конечном итоге может приводить к гиперхолестеринемии. Новая методика основана на том, что полипуриновые шпильки (PPRH) способны избирательно блокировать транскрипцию генов.

В данном случае PPRH подавляют активность гена PCSK9, что ведет к увеличению числа рецепторов ЛПНП на клетках и способствует удержанию холестерина внутри клеток. Это, в свою очередь, снижает уровень циркулирующего в крови холестерина и уменьшает риск развития атеросклероза. PPRH представляют собой олигонуклеотиды – простые одноцепочечные молекулы ДНК, обладающие высокой специфичностью к определенным последовательностям ДНК и РНК. В исследовании впервые показано, что полипуриновые шпильки HpE9 и HpE12 снижают уровень РНК и белка PCSK9, одновременно повышая количество рецепторов ЛПНП.