На Голанских высотах найден клад времен еврейского восстания против Византии

Археологи Хайфского университета обнаружили в Национальном парке Сусита уникальный клад периода захвата контролировавшейся Византией Эрец Исраэль сасанидскими войсками, которым активно помогали еврейские повстанцы.

По словам археологов, клад был найден случайно. Эди Липсман, оператор металлоискателя, сопровождающий экспедицию, проходил мимо большого камня, когда его прибор начал сигнализировать о металлической находке. После того, как камень сдвинули, сигнал усилился, и через несколько мгновений из археологического разреза начали появляться одна за другой золотые монеты.

В кладе найдены 97 византийских золотых монет и десятки частей золотых серег, инкрустированных жемчугом, полудрагоценными камнями и стеклом. На части монет были найдены даже остатки ткани — остаток тканевого мешочка, в котором был спрятан клад.

Часть монет представляют собой византийские солиды, но также найдены половины (семиссы) и трети (тремиссы). Время чеканки – начиная от императора Юстина I (518–527 н.э.). Самая поздняя монета – отчеканенный на Кипре в 610 году н.э. тремисс императора Ираклия, который и позволяет датировать клад.

610 год – неспокойное время в нашем регионе. Ираклий I, сын военачальника Ираклия Старшего, контролировавшего африканские провинции империи, пришел к власти путем восстания против императора Фоки на фоне затяжной персидско-византийской войны. В Антиохии, Акко, Суре и других городах региона вспыхивали еврейские восстания. Всего через четыре года персы при поддержке евреев займут Иерусалим, создав культурно-национальную еврейскую автономию.

Найденный тремисс – всего вторая монета этого периода, обнаруженная на территории Израиля.

Археологи также отметили тонкое ювелирное мастерство найденных золотых серег.

Раскопками в Сусите уже 26 лет занимается международная археологическая экспедиция, действующая под руководством Института археологии Хайфского университета. Экспедицию возглавляют доктор Михаэль Айзенберг и доктор Арлета Коблевска. В составе команды – студенты археологического факультета и волонтеры из США, Германии, Великобритании и Италии.