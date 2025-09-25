WhatsApp встроил опцию автоперевода. Русский есть, иврита пока нет
время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:10
Компания Meta сообщила о добавлении в принадлежащей ей платформе мгновенных сообщений WhatsApp новой функции автоматического перевода, позволяющей носителям разных языков общаться без привлечения внешних средств.
На телефонах с операционной системой Android функция на данный момент доступна на шести языках: английском, испанском, хинди, португальском, русском и арабском.
На iPhone за счет интеграции с встроенным приложением Apple перевод возможен на 19 языках, включая такие языки, как китайский (мандарин), немецкий, французский и тайский.
Иврит пока не включен в список языков, однако Meta уже объявила, что языковая база будет расширяться.
Ссылки по теме