WhatsApp встроил опцию автоперевода. Русский есть, иврита пока нет

Компания Meta сообщила о добавлении в принадлежащей ей платформе мгновенных сообщений WhatsApp новой функции автоматического перевода, позволяющей носителям разных языков общаться без привлечения внешних средств.

На телефонах с операционной системой Android функция на данный момент доступна на шести языках: английском, испанском, хинди, португальском, русском и арабском.

На iPhone за счет интеграции с встроенным приложением Apple перевод возможен на 19 языках, включая такие языки, как китайский (мандарин), немецкий, французский и тайский.

Иврит пока не включен в список языков, однако Meta уже объявила, что языковая база будет расширяться.