В Средиземном море обнаружены ядовитые "синие драконы"

Власти на юго-востоке Испании временно закрыли полосу популярных пляжей после обнаружения в прибрежных водах морского слизня – "синего дракона" (Glaucus atlanticus), пишет Walla.

Власти города Гуардамар-дель-Сегура, расположенного на побережье Коста-Бланка к северу от туристического центра Торревьеха, ввели полный запрет на купание "в целях общественной безопасности". Решение принято после того, как в воде были замечены "синие драконы".

Мэр города Хосе Луис Саэс распорядился поднять красные флаги вдоль всей береговой линии. Специальные патрули и спасательные команды начали мониторинг побережья.

Стрекательные клетки морского слизня могут привести к ожогам, тошноте, кожному зуду, а иногда вызывают анафилактический шок. При контакте с "синим драконом" рекомендуется немедленно промыть пораженный участок соленой водой и обратиться за медицинской помощью.

"Синие драконы" (Glaucus atlanticus) по размеру обычно не более 3-4 см. Благодаря яркой раскраске они хорошо заметны в воде. Питаются они обычно португальскими корабликами (Physalia physalis), запуская стрекательные клетки в их ткани.

Glaucus atlanticus обычно не встречается в Средиземном море (их основные ареалы обитания в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах). Появление "синих драконов" около средиземноморского побережья Испании может быть связано с климатическими переменами и изменениями морских течений.

Сообщений об обнаружении "синих драконов" в восточном Средиземноморье, в том числе у берегов Израиля, пока не поступало.