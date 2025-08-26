В Силоамской купели найдена плотина, которая помогла древнему Иерусалиму пережить засуху

Археологи Управления древностей и института Вайцмана, работающие на раскопках в Силоамской купели ("бассейна Шилоах") – искусственного водоема эпохи Первого Храм – сообщили об обнаружении древнейшей на территории Израиля плотины.

Радиоуглеродный анализ плотины в сочетании с другими технологиями позволил датировать строительство плотины периодом между 805 и 795 годами до н.э., периодом правления царей Иоаса и Амасии, соответственно восьмого и девятого правителей Иудейского царства.

Столь точная датировка стала возможна за счет присутствия в строительном растворе плотины соломы и молодых веток деревьев.

Высота плотины составляет около 12 метров, ширина превышает 8 метров, а длина в обнаруженной части достигает 21 метра. При этом плотина продолжается и за пределами нынешних границ раскопок.

Согласно руководителям раскопок доктору Нахшону Зантону, Итамару Барко и Филиппу Вукосавовичу, плотина предназначалась для сбора паводковых вод, стекавших по центральному руслу древнего Иерусалима (историческая долина Тиропеон) на пути к ручью Кедрон, создавая тем самым решение сразу двух проблем – нехватки воды и борьбы с сильными кратковременными наводнениями.

Точное датирование строительства плотины позволило сопоставить его с климатическими данными того периода, основанными на буровых скважинах Мертвого моря, данных пещеры Сорек и солнечной активности. Эти данные подтвердили, что когда строилась плотина, в Земле Израиля был засушливый период, сопровождавшийся короткими, но сильными дождями.

Археологические изыскания в Силоамской купели возобновились в 2022 году. Купель – не только памятник еврейской истории, это исторический и археологический объект, имеющий международное значение. Как предполагается, общая площадь бассейна – около половины гектара, он неоднократно расширялся и представлял собой роскошное сооружение. После нынешних раскопок он предстанет перед посетителями во всем своем великолепии.

