Для десерта всегда найдется место, и наука может это объяснить

Многие люди искренне уверены, что больше не в состоянии осилить основное блюдо, но вдруг понимают, что "немного десерта все-таки можно". Причина в том, что появление нового вкуса и текстуры снова пробуждает интерес к еде и желание продолжить есть. Кроме того, десерты по-другому ведут себя в пищеварительной системе. В отличие от продуктов, богатых белками и жирами, сладкая и углеводная пища быстрее покидает желудок и требует меньших усилий для начального переваривания. Из-за этого она воспринимается как более "легкая", даже если человек уже сыт.

Важен и фактор времени. Сигналы между кишечником и мозгом, отвечающие за чувство насыщения, действуют не сразу. Согласно статье в журнале Conversation, уровень гормонов сытости – таких как холецистокинин, GLP-1 и пептид YY – повышается постепенно, и устойчивое ощущение насыщения формируется лишь через 20-40 минут. Часто решение заказать десерт принимается раньше, чем эти процессы полностью вступят в силу, и тогда система вознаграждения успевает повлиять на выбор. Не случайно рестораны обычно предлагают десерты именно в этот момент. К биологии добавляется и социальное влияние. Для многих десерт – это символ праздника, уюта или поощрения. С детства сладкое ассоциируется у нас с наградой и особыми случаями, а праздничный стол редко обходится без него.

Культурные привычки и эмоции могут вызывать ожидание удовольствия еще до того, как подадут блюдо. Исследования показывают, что в компании, на торжествах или когда угощение предлагается бесплатно, люди съедают больше – как раз в тех ситуациях, где десерт считается нормой. Поэтому, если кто-то говорит, что слишком наелся для продолжения ужина, но все же находит место для кусочка торта, в этом нет противоречия. Это проявление обычных, вполне естественных и даже тонко устроенных механизмов человеческого организма.