Во время беременности плацента может стареть слишком быстро

Ученые из Университета Флиндерса выявили биологический механизм, который может пролить свет на причины некоторых случаев мертворождения и открыть возможности для их раннего выявления и предотвращения. В работе, опубликованной в Американском журнале акушерства и гинекологии, показано, что плацента – ключевой орган, обеспечивающий связь между матерью и плодом, – в отдельных случаях начинает стареть значительно раньше срока. Это ухудшает ее способность снабжать ребенка необходимыми веществами и повышает риск мертворождения.

Исследователи установили, что в таких случаях в плаценте преждевременно накапливаются молекулы, известные как кольцевые РНК, которые обычно появляются в стареющих тканях. Эти молекулы взаимодействуют с ДНК, вызывают ее повреждения и запускают процессы клеточного старения, что в итоге снижает способность плаценты поддерживать нормальное развитие плода. Ученые выявили четкие признаки преждевременного старения плаценты – повреждения ДНК, деградацию клеточных структур и повышенную концентрацию кольцевых РНК. Когда исследователи снизили уровень одной из таких молекул в клетках плаценты, темпы повреждений уменьшились, а процессы старения замедлились. Это указывает на то, что кольцевые РНК не просто сопутствуют изменениям, а напрямую участвуют в них.

Особый интерес представляет возможность раннего выявления проблемы: оказалось, что некоторые из этих кольцевых РНК можно обнаружить в крови беременной женщины уже на 15-16 неделе беременности.