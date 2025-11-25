Как возник человеческий язык. Новая концепция израильских ученых

Международная команда под руководством ученых из Еврейского университета Иерусалима предложила новую концепцию происхождения человеческого языка, которая объединяет биологию и культуру. Работа опубликована в журнале Science.

Команда экспертов из разных областей науки рассмотрела язык как результат взаимодействия биологии и культуры. По мнению ученых, у языка нет какого-то одного источника, но есть многие причины, каждая из которых имеет собственную эволюционную историю.

"Наша цель состояла не в том, чтобы предложить собственное объяснение эволюции языка, – говорит первый автор статьи Ибаль Арнон из Еврейского университета. – Мы хотели показать, как исследования биологии и культуры вместе могут дать ответ на старые вопросы". Исследователи продемонстрировали свой подход на трех примерах.

Первый – это вокальное обучение, то есть способность воспроизводить звуки других говорящих, на которой основана человеческая речь. У ближайших родственников человека – приматов, – эта способность довольно ограничена, но она независимо возникла в других ветвях эволюции. Птицы, летучие мыши и киты особенно искусны в вокальном обучении. Генетические и поведенческие данные этих далеких видов помогают понять способность человека воспроизводить звуки.

Второй пример – это лингвистическая структура. Грамматика появилась не сразу. Ученые рассматривают реальные случаи возникновения жестовых языков, эксперименты по воссозданию культурной эволюции в лаборатории и исследования певчих птиц и приматов. Анализ этих явлений показывает, что для формирования структуры языка необходима многократная коммуникации между многими индивидами на протяжении поколений.

Третий пример касается социальных оснований языка. Язык работает при взаимодействии индивидов. Ученые показали важность общения для развития человеческого языка и для других систем коммуникации, таких как пение птиц. Ученые отмечают, что именно люди обладают необычно сильным стремлением делиться информацией, что редко наблюдается у животных.

Результаты исследования имеют и ряд практических выводов. Трудности с речью у детей могут быть обусловлены различными факторами, такими как вокальное обучение, распознавание образов и социальная мотивация. Ученые считают, что новый подход позволяет врачам точнее нацеливать терапию, а не рассматривать язык как единый навык.