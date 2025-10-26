Археологи подтвердили датировку извержения Санторина, но поправили хронологию древнего Египта

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона впервые датировали артефакты времен фараона Яхмоса и доказали, что его правление началось позднее, чем случилось извержение.

Работа опубликована в журнале PLOS.

Одно из крупнейших извержений вулкана за последние 10 тысяч лет произошло на греческом острове Тира (вулкан Санторин) в Эгейском море. Вулканический пепел покрыл обширную территорию Восточного Средиземноморья, в том числе Египет. До сих пор ученые спорят о точной датировке этого события: радиоуглеродный анализ указывал на 1650-1600 годы до н.э., а традиционная археологическая датировка на основе египетских артефактов давала более позднее время – около 1550 года до н.э.

Исследователи получили редкое разрешение на отбор образцов египетских артефактов в Британском музее и музее Петри в Лондоне. Под наблюдением музейных сотрудников археологи взяли пробы из сырцового кирпича храма фараона Яхмоса в Абидосе, льняной погребальной ткани и шести деревянных фигурок из Фив.

Впервые проведенный радиоуглеродный анализ артефактов времен фараона Яхмоса показал, что извержение Санторина произошло до его правления, то есть до 1550 года до н.э. Это подтверждает традиционную датировку извержения – около 1650-1600 годов до н.э. – и опровергает гипотезы о связи извержения с событиями времен Яхмоса.

Ученые опровергли популярную теорию о связи извержения с катастрофическим ливнем в Фивах, описанным в папирусе времен Яхмоса. Фивы расположены в сверхзасушливой пустынной зоне, где редкие осадки вызываются не средиземноморской погодой, а атмосферными процессами над Красным морем, связанными с африканским муссоном.

Новые данные указывают на то, что период между Средним и Новым царствами длился дольше, чем считалось традиционно. Анализ артефактов подтвердил датировку извержения Санторина, но показал, что Новое царство началось позднее.