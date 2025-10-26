x
Наука и Хайтек

Израильская управляемая "молекулярная ракета" находит и разрушает генетику раковых клеток

Израильские ученые
Онкология
Микробиология
Медицина
время публикации: 26 октября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 15:12
Израильская управляемая "молекулярная ракета" находит и разрушает генетику раковых клеток
Wikipedia.org. Фото: Vossman

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима разработали препарат, способный точечно уничтожать молекулу РНК, которая помогает выживать неизлечимым видам раковых клеток.

Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Команда разработала молекулу нового типа, которая действует как "управляемая ракета" против вредной РНК. Молекула способна находить внутри раковых клеток молекулу TERRA и разрушать ее, не затрагивая здоровые клеточные структуры. В норме TERRA защищает концы хромосом и регулирует процессы старения и деления клеток. Но некоторые виды рака, особенно опухоли мозга и костей (в том числе остеосаркома), используют TERRA для поддержки собственного роста и размножения.

Ученые создали "химерную" молекулу-посредник, которая находит целевую РНК и соединяет ее с ферментом, разрушающим РНК. Разработанная молекула распознает уникальную форму TERRA, которую используют раковые клетки. После обнаружения этой уникальной формы молекула "нацеливает" на РНК естественный клеточный фермент, который разрезает только опасную форму РНК. Это первый случай точного уничтожения TERRA – молекула действует избирательно и не повреждает другие похожие РНК.

Тесты на раковых клеточных линиях, включая трудноизлечимые типы рака, показали снижение уровня TERRA и замедление роста опухолей. Ученые считают, что открытие приведет к созданию нового класса лекарств, нацеленных на РНК, а не только на белки, как большинство современных препаратов. По словам исследователей, это новый подход в медицине, который открывает путь к борьбе с неизлечимыми до сих пор заболеваниями.

