Наука и Хайтек

ПТСР связано не только со страхом, но и с эмоциональной болью

Исследования
Израильские ученые
Медицина
время публикации: 19 января 2026 г., 14:47 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 14:47
ПТСР связано не только со страхом, но и с эмоциональной болью
AP Photo/Jerome Delay

Ученые из Хайфского университета совместно с американскими коллегами показали, что посттравматическое стрессовое расстройство не сводится к памяти о страшном опыте, оно гораздо сложнее.

Традиционно ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) ассоциируется со страхом: флешбэками, ночными кошмарами и повышенной бдительностью. Но в новой работе, опубликованной в журнале Biological Psychiatry ученые описали другой, не менее важный аспект болезни – эмоциональную боль. Исследователи обнаружили два различных клинических профиля с уникальными нейронными сигнатурами, которые были получены при МРТ-сканировании пациентов. Это означает, что мозг людей, страдающих от "страха", и тех, кто испытывает преимущественно "эмоциональную боль" (грусть, вину, отчужденность), функционирует по-разному.

Это открытие критически важно, так как существующие методы терапии в основном нацелены на подавление реакций страха. Если же в основе состояния лежит эмоциональная боль, стандартное лечение может быть малоэффективным. Ученые подчеркивают необходимость персонализированного подхода, при котором выбор терапии будет зависеть от доминирующего эмоционального переживания пациента.

Соавтор работы Зив Бен-Цион отметил широту и сложность проблемы: "ПТСР крайне гетерогенно, однако большинство диагностических систем и моделей лечения исторически фокусировались на процессах, связанных со страхом. Мы предположили, что страх отражает лишь часть клинической картины".

Разделение симптомов на биологическом уровне позволит врачам точнее подбирать лекарства и методы психотерапии. Ученые подчеркивают, что ПТСР следует рассматривать не как единый синдром, а как совокупность различных состояний, каждое из которых требует специфического вмешательства. Исследование открывает путь к созданию новых протоколов помощи людям, пережившим тяжелые травмы, учитывая их индивидуальный нейробиологический профиль.

Наука и Хайтек
