Комары получают сигнал о насыщении от своего заднего прохода, а не от мозга

У комаров в задней части тела обнаружено вещество, которое снижает их аппетит. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, когда брюшко комара наполняется, особые клетки в прямой кишке подавляют его стремление пить кровь. Это открытие может помочь разработать способы предотвращения укусов.

Ранее ученые знали, что нейропептид Y (NPY) регулирует чувство сытости у разных животных, включая комаров. В предыдущих работах исследователи показали, что нарушение работы рецептора, похожего на NPY-рецептор 7, мешает этому механизму: даже насытившиеся кровью самки продолжали пытаться кусать людей. Проведя генетический анализ комара Aedes aegypti, переносчика лихорадки денге, ученые выяснили, что ген этого рецептора активен только в самом конце кишечника.

С помощью генетических методов исследователи пометили клетки с этим рецептором флуоресцентным белком и обнаружили, что они расположены в так называемых ректальных подушечках. Эти структуры реагируют на сигналы, связанные с регуляцией аппетита. Рядом с ними находятся нервные клетки, которые после укуса выделяют вещество RYamide. Оно взаимодействует с рецепторами в прямой кишке, вызывая повышение уровня кальция – реакцию, похожую на работу нейронов. Более того, эти клетки, по-видимому, выделяют вещества, похожие на нейромедиаторы. Ученые предполагают, что они действуют как нервные клетки: получают сигнал о насыщении и передают его в мозг. Похожие механизмы есть и у млекопитающих.

Специалисты отмечают, что это открытие подчеркивает сложность организма комаров и требует дальнейшего изучения их нервной системы. В будущем такие исследования могут позволить искусственно снижать аппетит у комаров еще до укуса. Это может помочь замедлить распространение болезней, которые они переносят. Тем более что воздействовать на ткани кишечника проще, чем на мозг. Сейчас для борьбы с комарами уже используют разные методы – например, выпуск генетически модифицированных особей и применение репеллентов, влияющих на их обоняние.