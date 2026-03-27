Ученые обнаружили, что колибри пьют алкоголь

В крупном исследовании содержания алкоголя в цветочном нектаре биологи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили этанол как минимум в одном образце из 26 из 29 изученных видов растений. В большинстве случаев это были лишь следовые количества, вероятно образующиеся в результате брожения сахаров под действием дрожжей. Однако в одном из образцов концентрация достигала 0,056% по массе – примерно десятой доли крепости обычного алкогольного напитка.

Хотя такие уровни кажутся незначительными, нектар является основным источником энергии для многих животных. Например, колибри могут ежедневно потреблять от половины до полутора своих собственных масс в виде нектара. Исходя из этих данных, ученые подсчитали, что колибри Анны (Calypte anna), распространенные на тихоокеанском побережье, получают около 0,2 г этанола на килограмм массы тела в день – это примерно сопоставимо с тем, как если бы человек выпивал один стандартный алкогольный напиток.

Несмотря на регулярное поступление алкоголя, птицы и пчелы потребляют его постепенно в течение дня и не демонстрируют явных признаков опьянения. Более ранние эксперименты той же исследовательской группы показали, что колибри готовы пить сахарный раствор с содержанием алкоголя до 1%, но начинают избегать его при более высокой концентрации. При этом нектар содержит и другие вещества, такие как никотин и кофеин, которые могут влиять на поведение животных. Этанол, вероятно, также оказывает определенное воздействие, хотя и незначительное. Эксперименты, проведенные возле лаборатории Дадли, показали, что колибри Анны практически не реагируют на низкие концентрации алкоголя (ниже 1% по объему). Однако при повышении концентрации до 2% частота их посещений кормушек снижается примерно вдвое.

В другом исследовании, проведенном Синтией Ванг-Клейпул, в перьях, в том числе у колибри Анны, был обнаружен этилглюкуронид – продукт распада этанола. Это свидетельствует о том, что птицы не только потребляют алкоголь, но и перерабатывают его аналогично млекопитающим. В целом это может говорить о том, что у животных, включая предков человека, со временем сформировалась определенная устойчивость к алкоголю, а возможно, и склонность к его потреблению. Измерив уровень этанола с помощью ферментативных методов, ученые оценили суточное потребление алкоголя у нескольких видов нектароядных птиц, исходя из их энергетических потребностей. В анализ вошли два вида колибри, включая колибри Анны, а также три вида нектарниц из Южной Африки, питающихся, например, медоносным кустарником (Melianthus major). Эти птицы выполняют в Африке ту же экологическую роль, что и колибри в Америке.

Также исследователи сравнили полученные данные с показателями других животных, включая европейскую медоносную пчелу, длиннохвостую землеройку, плодоядных шимпанзе и людей, употребляющих примерно одну стандартную порцию алкоголя в день (0,14 г/кг/сутки). Наибольшее потребление оказалось у землеройки (1,4 г/кг/день), а наименьшее – у медоносной пчелы (0,05 г/кг/день). Нектароядные птицы показали промежуточные значения, потребляя от 0,19 до 0,27 г/кг в день при питании нектаром.