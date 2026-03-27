Связь между собаками и людьми существует более 15 тысяч лет. Новое исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале РИА НовостиNature, сдвигает самые ранние генетические доказательства существования домашних собак на 5000 лет назад. Оно показывает, что охотники-собиратели заботились о собаках и устраивали для них ритуальные захоронения задолго до начала земледелия. Самый древний образец возрастом 15 800 лет найден в Анатолии (Турция) рядом с человеческими останками. Второй по возрасту – челюстная кость 14 300 лет – обнаружена в пещере Гофа в Сомерсете, где жили люди, практиковавшие каннибалистические ритуалы.

Ранее археологические данные свидетельствовали, что собаки произошли от серых волков примерно 12 000 лет назад, а самые ранние генетические находки датировались лишь 10 900 годами. Древние ДНК-образцы были слишком фрагментированы, чтобы уверенно отличить собак от волков, поэтому место, время и обстоятельства одомашнивания оставались неясными.

Два международных исследования предоставляют новые подробности о начале человеческо-собачьего партнерства. Современные европейские породы собак – от бульдогов до лабрадоров – имеют генетические корни в этих древних популяциях. Предположительно, древние собаки выглядели как небольшие волки, возможно с более короткой мордой и менее мощными челюстями. В совместной статье Скарсбрук и ученые из Лондонский музей естественной истории проанализировали ДНК из костей, найденных в пещере Гофа, Пинарбаши (Турция) и на двух участках в Сербии. Новые методы секвенирования позволили собрать целые геномы из крошечных фрагментов древней ДНК, что впервые позволило однозначно идентифицировать вид.

Результаты показали, что собаки уже 14 000 лет назад были широко распространены в Европе и Западной Азии. Изотопный анализ костей из Турции указывает, что собаки ели рыбу, что соответствовало рациону людей, а аналогичные находки в других местах подтверждают, что люди намеренно кормили животных. Кроме того, обнаружены свидетельства эмоциональной связи: три щенка были похоронены рядом с человеческими останками в Пинарбаши, что указывает на продуманные ритуалы. В пещере Гофа в челюстях собак намеренно вырезали отверстия, возможно, для последующего употребления в пищу.

Генетическая близость собак на разных участках позволяет предположить, что после одомашнивания они быстро распространялись по Европе, вероятно через обмен между группами людей.