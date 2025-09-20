Недостаток сна может привести к накоплению опасных токсинов в мозге

У мозга существует собственный механизм очищения – так называемая глимфатическая система, которая, как считают ученые, активнее всего работает во время сна. Когда сон нарушается, этот процесс замедляется, и мозг хуже выводит токсины и продукты обмена. Команда исследователей предполагает, что их накопление из-за хронической нехватки сна может повышать вероятность развития деменции.

Хотя точная работа глимфатической системы у человека пока до конца не изучена, исследования указывают: полноценный сон может способствовать выведению вредных соединений из мозга и тем самым снижать риск нейродегенеративных заболеваний. Все клетки организма образуют отходы. Вне мозга их удаляет лимфатическая система, транспортируя продукты обмена из межклеточного пространства в кровь через сеть сосудов. Но у мозга собственных лимфатических сосудов нет. До недавнего времени ученые не понимали, каким образом он избавляется от отходов. Все изменилось примерно 12 лет назад, когда была открыта глимфатическая система – особый "моющий" механизм, помогающий удалять токсины. Ключевую роль в этом процессе играет спинномозговая жидкость. Она омывает сосуды головного мозга, проникает в межклеточное пространство, захватывает метаболические отходы и выводит их через крупные вены.

Эксперименты на мышах показали, что именно во сне глимфатическая система наиболее активна, и скорость очищения мозга значительно возрастает. Одним из веществ, выводимых этой системой, является бета-амилоид (Aβ). При его накоплении формируются амилоидные бляшки, которые вместе с отложениями другого белка – тау, обнаруженного внутри нейронов, считаются характерными признаками болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции.

Наблюдения на людях и мышах показали, что концентрация бета-амилоида (Aβ) в спинномозговой жидкости повышается в период бодрствования и снижается во время сна. Однако более недавнее исследование на мышах дало противоположные данные: активность глимфатической системы, по его результатам, может быть выше днем. Ученые обсуждают возможные объяснения этого противоречия. Поэтому пока рано делать окончательные выводы о том, как именно работает глимфатическая система у человека и животных при очищении мозга от токсинов, способных повышать риск деменции.

В одном из экспериментов полное отсутствие сна всего в течение одной ночи у здоровых добровольцев привело к росту уровня Aβ в гиппокампе – зоне мозга, связанной с болезнью Альцгеймера. Это подтверждает, что сон играет важную роль в выведении Aβ из мозга человека и, вероятно, связан с большей активностью глимфатической системы во время сна. Эти данные поднимают вопрос: может ли регулярный и качественный сон способствовать более эффективному удалению токсинов, включая Aβ, и тем самым стать одним из способов профилактики деменции.

В целом исследования сходятся во мнении, что хороший сон крайне важен для здоровья мозга, особенно для очищения его от веществ, участвующих в развитии деменции. Тем не менее остаётся неизвестным, помогает ли лечение нарушений сна или улучшение его качества напрямую снизить риск нейродегенеративных болезней. Это направление сейчас активно изучается.

Например, исследователи анализируют уровни Aβ и тау в крови на протяжении 24-часового цикла сна и бодрствования у людей с апноэ сна – до и после терапии, чтобы понять, как это состояние влияет на работу глимфатической системы. Также ведутся исследования применения препаратов-антагонистов орексиновых рецепторов для лечения бессонницы, чтобы выяснить, способны ли они усиливать выведение Aβ из мозга.